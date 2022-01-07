Агент сообщил о договорённости с «Краснодаром» по трансферу парагвайского защитника Алонсо

Диего Серрати, агент защитника «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая по футболу Хуниора Алонсо, сообщил, что его клиент вскоре станет игроком «Краснодара».

«Контракт с «Краснодаром» будет подписан на следующей неделе в Дубае, где клуб проведёт сборы. Там же состоится и его медосмотр. Соглашение будет рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один год», — заявил Серрати в эфире Versus Radio.

28-летний Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. В сезоне 2021 года он сыграл 22 матча в чемпионате Бразилии и забил один мяч. Также на его счету 44 игры и два гола за сборную Парагвая.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется защитником «Атлетико Минейро».