Оганесян: Арвеладзе — топ-тренер, но Галицкому нужен а-ля Мусаев

Футбольный функционер Валерий Оганесян отреагировал на возможное назначение на пост главного тренера «Краснодара» грузинского специалиста Шоты Арвеладзе.

«Спору нет, Арвеладзе — топ-тренер. Но мне кажется, что Сергей Галицкий не даст нормально работать серьёзному специалисту. Ему нужен кто-то из академии а-ля Мусаев, чтобы он смог найти с тренером общий язык», — цитирует Оганесяна «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что у Сергея Галицкого есть большой недостаток. По мнению Оганесяна, бизнесмен думает, что он не хуже специалистов разбирается в футболе.

Напомним, что 5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Гончаренко. Новый тренер команды ещё не представлен.

Ранее Оганесян заявил, что Дзюба не достоин носить футболку «Динамо», а Смолов — хороший вариант.