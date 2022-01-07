Оганесян: Арвеладзе — топ-тренер, но Галицкому нужен а-ля Мусаев
«Спору нет, Арвеладзе — топ-тренер. Но мне кажется, что Сергей Галицкий не даст нормально работать серьёзному специалисту. Ему нужен кто-то из академии а-ля Мусаев, чтобы он смог найти с тренером общий язык», — цитирует Оганесяна «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что у Сергея Галицкого есть большой недостаток. По мнению Оганесяна, бизнесмен думает, что он не хуже специалистов разбирается в футболе.
Напомним, что 5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Гончаренко. Новый тренер команды ещё не представлен.
Ранее Оганесян заявил, что Дзюба не достоин носить футболку «Динамо», а Смолов — хороший вариант.