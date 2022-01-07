Оганесян: Дзюба не достоин носить футболку «Динамо», а Смолов — хороший вариант

Футбольный функционер Валерий Оганесян отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в «Динамо».

«Переход Смолова в «Динамо» стал бы очень хорошим вариантом как для футболиста, так и для клуба. Ему не надо адаптироваться в РПЛ, это один из лучших нападающих в нашем чемпионате», — цитирует Оганесяна «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, почему «Динамо» нацелилось на Смолова, а не на Артёма Дзюбу.

«Считаю, что Артём не достоин носить футболку «Динамо». Дзюбе — дорога в «Спартак». Там интриг хватает, будет чувствовать себя как рыба в воде», — добавил Оганесян.

Он отметил, что от Дзюбы устал даже терпеливый Сергей Семак. По мнению специалиста, футболист портит атмосферу.

Ранее Червиченко заявил, что Николич хорошо смотрелся бы и в ЦСКА, и в «Краснодаре».