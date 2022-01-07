Вайцеховская: чемпионат Европы в танцах выгоден только Степановой и Букину

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская поделилась своими ожиданиями от выступления российских танцевальных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Если резюмировать, чемпионат Европы в танцах выгоден только Степановой и Букину. Они абсолютно ничем не рискуют, им абсолютно нечего терять, но есть что приобрести», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она добавила, что Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым нечего приобретать на турнире в отсутствие Габриэлы Пападакис с Гийомом Сизероном.

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт с 10 по 16 января в эстонском Таллине.

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