Вайцеховская: чемпионат Европы в танцах выгоден только Степановой и Букину
«Если резюмировать, чемпионат Европы в танцах выгоден только Степановой и Букину. Они абсолютно ничем не рискуют, им абсолютно нечего терять, но есть что приобрести», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
Она добавила, что Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым нечего приобретать на турнире в отсутствие Габриэлы Пападакис с Гийомом Сизероном.
Напомним, что чемпионат Европы пройдёт с 10 по 16 января в эстонском Таллине.
Ранее Тарасова заявила, что школа ЦСКА готова помочь казахстанским фигуристам.