Червиченко: Николич хорошо смотрелся бы и в ЦСКА, и в «Краснодаре

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера «Краснодара» или ЦСКА.

«Марко Николичу подходит и ЦСКА, и «Краснодару». И одна, и вторая команда ставит перед собой высокие задачи: ЦСКА надо подтверждать свой высокий квалитет, а «Краснодару» давно уже пора что-то выиграть», — цитирует Червиченко Betonmobile.

Он также добавил, что при Николиче «Локомотив» выдавал хорошие серии, несмотря на то, что руководство клуба выступало всегда против наставника.

Напомним, что Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством железнодожники выиграли Кубок России в 2021 году.

Отмечалось, что специалист может возглавить либо ЦСКА, либо «Краснодар». 5 января Виктор Гончаренко был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что Роналду покинет МЮ, если его не устроит выбор нового главного тренера.