Червиченко: Николич хорошо смотрелся бы и в ЦСКА, и в «Краснодаре

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера «Краснодара» или ЦСКА.

«Марко Николичу подходит и ЦСКА, и «Краснодару». И одна, и вторая команда ставит перед собой высокие задачи: ЦСКА надо подтверждать свой высокий квалитет, а «Краснодару» давно уже пора что-то выиграть», — цитирует Червиченко Betonmobile.

Он также добавил, что при Николиче «Локомотив» выдавал хорошие серии, несмотря на то, что руководство клуба выступало всегда против наставника.

Напомним, что Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством железнодожники выиграли Кубок России в 2021 году.

Отмечалось, что специалист может возглавить либо ЦСКА, либо «Краснодар». 5 января Виктор Гончаренко был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что Роналду покинет МЮ, если его не устроит выбор нового главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить