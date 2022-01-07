Источник: Роналду покинет МЮ, если его не устроит выбор нового главного тренера

Короткая ссылка
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона.

По информации Daily Mail, футболист рассмотрит уход из команды, если его не устроит выбор нового главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент клуб возглавляет Ральф Рангник, который покинет свой пост по окончании сезона. Он принимает активное участие в выборе нового наставника «красных дьяволов». Отмечается, что Роналду против назначения Рангника на постоянную основу.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах АПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Кокорин оформил дубль в двустороннем матче «Фиорентины». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить