Источник: Роналду покинет МЮ, если его не устроит выбор нового главного тренера

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона.

По информации Daily Mail, футболист рассмотрит уход из команды, если его не устроит выбор нового главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент клуб возглавляет Ральф Рангник, который покинет свой пост по окончании сезона. Он принимает активное участие в выборе нового наставника «красных дьяволов». Отмечается, что Роналду против назначения Рангника на постоянную основу.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах АПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Кокорин оформил дубль в двустороннем матче «Фиорентины».