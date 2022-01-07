Источник: Роналду покинет МЮ, если его не устроит выбор нового главного тренера
По информации Daily Mail, футболист рассмотрит уход из команды, если его не устроит выбор нового главного тренера «Манчестер Юнайтед».
В настоящий момент клуб возглавляет Ральф Рангник, который покинет свой пост по окончании сезона. Он принимает активное участие в выборе нового наставника «красных дьяволов». Отмечается, что Роналду против назначения Рангника на постоянную основу.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах АПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее Кокорин оформил дубль в двустороннем матче «Фиорентины».