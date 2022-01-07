«СЭ»: Смолов пройдёт медобследование в «Динамо» 10 января
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31-летний форвард сборной России пройдёт медицинское обследование для перехода в команду Сандро Шварца 10 и 11 января, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что условия трансфера приняты сторонами. Смолов подпишет контракт с «Динамо» в ближайшее время.
Смолов в сезоне-2021/22 отметился семью забитыми мячами в 15 матчах РПЛ. С 28 очками «Локомотив» располагается на пятом месте в РПЛ после 18 туров.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €7 млн.
Ранее агент рассказал о наличии предложений по Смолову из США и России.