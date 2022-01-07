«СЭ»: Смолов пройдёт медобследование в «Динамо» 10 января

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Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов принял решение перейти в столичное «Динамо».
«СЭ»: Смолов пройдёт медобследование в «Динамо» 10 января
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

31-летний форвард сборной России пройдёт медицинское обследование для перехода в команду Сандро Шварца 10 и 11 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что условия трансфера приняты сторонами. Смолов подпишет контракт с «Динамо» в ближайшее время.

Смолов в сезоне-2021/22 отметился семью забитыми мячами в 15 матчах РПЛ. С 28 очками «Локомотив» располагается на пятом месте в РПЛ после 18 туров.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €7 млн.

Ранее агент рассказал о наличии предложений по Смолову из США и России.

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