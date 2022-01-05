Агент рассказал о наличии предложений по Смолову из США и России

Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн рассказал о вариантах продолжения карьеры для российского форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.

«У Смолова есть ряд конкретных предложений из американской МЛС. Также поступили предложения из России. Фёдор сейчас находится в отпуске. По возвращении он будет обсуждать и принимать решение», — цитирует Мильштейна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 31-летний футболист отметился семью забитыми мячами в 15 матчах РПЛ. С 28 очками «Локомотив» располагается на пятом месте в РПЛ после 18 туров.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился о покупке чешского нападающего Кухты.