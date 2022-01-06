«Куньлунь» крупно проиграл «Северстали» в матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» в гостях нанесла разгромное поражение китайскому «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в подмосковных Мытищах, завершилась со счётом 7:1 в пользу российской команды.

В составе «Северстали» по дублю оформили Кирилл Пилипенко (5-я, 18-я минуты) и Никита Гуслистов (34-я, 54-я). Также голами отметились Николай Тимашов (8-я), Давид Думбадзе (27-я) и Йоонас Няттинен (39-я). У «Куньлуня» отличился Райан Спроул (40-я).

«Северсталь» (59 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (25) идёт на 12-м месте на Востоке.

Ранее сообщалось, что КХЛ отменила два матча «Салавата» из-за девяти случаев COVID-19 у спортсменов.