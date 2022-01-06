КХЛ отменила два матча «Салавата» из-за девяти случаев COVID-19 у спортсменов

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Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение отменить два ближайших матча «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде из столицы Башкирии.
КХЛ отменила два матча «Салавата» из-за девяти случаев COVID-19 у спортсменов
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Девять представителей «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на COVID-19. Лига приняла решение не проводить матчи «Салавата» с «Йокеритом» (8 января) и рижским «Динамо» (10 января), сообщает пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» (62 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» (62 очка) — на третьем месте на Западе. «Динамо» — на 12-м.

Ранее в «Металлурге» раскритиковали решение КХЛ провести матч с «Барысом» при режиме ЧП.

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