«Чемпионат»: матч «Салават Юлаев» — «Йокерит» может не состояться из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Йокеритом» в Хельсинки находится под угрозой срыва.

Дело в том,что в команде из столицы Башкирии случилась вспышка коронавирусной инфекции, сообщает «Чемпионат».

Матч «Йокерит» — «Салават Юлаев» должен пройти 8 января на льду «Хартвалл Арены».

«Салават Юлаев» (62 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» (62 очка) — на третьем месте на Западе.

Ранее в «Металлурге» раскритиковали решение КХЛ провести матч с «Барысом» при режиме ЧП.