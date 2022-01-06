«Чемпионат»: матч «Салават Юлаев» — «Йокерит» может не состояться из-за коронавируса
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Дело в том,что в команде из столицы Башкирии случилась вспышка коронавирусной инфекции, сообщает «Чемпионат».
Матч «Йокерит» — «Салават Юлаев» должен пройти 8 января на льду «Хартвалл Арены».
«Салават Юлаев» (62 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» (62 очка) — на третьем месте на Западе.
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