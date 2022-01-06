Павлюченкова начала подготовку к AO-2022 в Австралии

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова, которая переболела коронавирусной инфекцией, начала подготовку в Мельбурне к Открытому чемпионату Австралии по теннису 2022 года.

AP

«Потихоньку начинаю подготовку к Australian Open», — написала теннисистка в своём Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav) Павлюченкова после приезда в Австралию 30 декабря рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19. Россиянка занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 30-летняя уроженка Самары попала в основную сетку Australian Open-2022, который пройдёт с 17 по 30 января. Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что сборная России превосходит ожидания на ATP Cup.