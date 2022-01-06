Павлюченкова начала подготовку к AO-2022 в Австралии
- AP
«Потихоньку начинаю подготовку к Australian Open», — написала теннисистка в своём Instagram.
Павлюченкова после приезда в Австралию 30 декабря рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19.
Россиянка занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
30-летняя уроженка Самары попала в основную сетку Australian Open-2022, который пройдёт с 17 по 30 января.
Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что сборная России превосходит ожидания на ATP Cup.