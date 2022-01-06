Павлюченкова начала подготовку к AO-2022 в Австралии

Короткая ссылка
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова, которая переболела коронавирусной инфекцией, начала подготовку в Мельбурне к Открытому чемпионату Австралии по теннису 2022 года.
Павлюченкова начала подготовку к AO-2022 в Австралии
  • AP

«Потихоньку начинаю подготовку к Australian Open», — написала теннисистка в своём Instagram.

Павлюченкова после приезда в Австралию 30 декабря рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19.

Россиянка занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

30-летняя уроженка Самары попала в основную сетку Australian Open-2022, который пройдёт с 17 по 30 января.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что сборная России превосходит ожидания на ATP Cup.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить