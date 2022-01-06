Тарпищев заявил, что сборная России превосходит ожидания на ATP Cup

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход мужской сборной страны в полуфинал командного турнира ATP Cup.

В последнем туре группового раунда россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин победили итальянцев Маттео Берреттини и Янника Синнера со счётом 2:1.

«По голове — сыграли идеально, по качеству игры выглядим лучше, чем соперники, и то, что вышли в полуфинал, — уже фантастика. Выступают просто здорово, выше ожиданий. Роль лидера Медведева в данной ситуации видна и заметна, он и играет здорово, и создал атмосферу, в которой раскрывается Сафиуллин. На него не давят, в команде очень хороший эмоциональный фон, и это началось ещё в том сезоне. У Сафиуллина на этом турнире лучшая неделя за всё время, что я его знаю», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В полуфинале турнира соперником россиян станет сборная Канады.

Ранее глава ФТР оценил шансы сборной России на победу в ATP Cup.