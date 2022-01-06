Яковлев: ничего страшного мы в Казахстане не видели

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Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, как команда возвращалась в Россию после выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казахстанским «Барысом» (2:3).
Яковлев: ничего страшного мы в Казахстане не видели
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В настоящий момент в Казахстане введено чрезвычайное положение ввиду массовых протестов и столкновений местных жителей с полицией.

«В принципе, нормально добрались. Была маленькая задержка. Немного посидели в аэропорту. А так всё было нормально. Ничего особенно страшного не видели. На наших глазах ничего не происходило. Единственное, была отключена связь и мы не могли связаться с родными. Не понимали, что происходит. Ничего особенно не видели, хотя мысли в голове бегали разные. Слава богу, всё хорошо закончилось, мы вернулись домой. «Металлургу» обеспечили сопровождение и договорились о вылете, поскольку все рейсы были отменены. Наш же самолёт выпустили. По прилёте, конечно, поступило много звонков. Видно, что люди переживали. Это очень приятно», — цитирует Яковлева клубная пресс-служба.

Ранее «Металлург» опубликовал заявление по поводу ситуации с задержкой рейса в Нур-Султане.

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