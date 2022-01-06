Источник: в Австралии Джоковича поместили в отель для беженцев

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был размещён в отеле в Мельбурне, в котором находятся не менее 46 беженцев.

Об этом сообщает журналистка Кейт Келли в своём Twitter. Отмечается, что на фасаде здания присутствуют граффити, гласящие, что люди в отеле содержатся в нечеловеческих условиях. «Бесплатные пытки, заходите. 30 человек пытали сутками», — написано на стенах.

Около гостиницы собрались несколько болельщиков сербского теннисиста, которые требуют его освободить.

Джоковича могут выдворить из страны, поскольку власти не приняли его медотвод от прививки против COVID-19. Его австралийская виза была аннулирована. Представители сербского теннисиста обжаловали это решение. Окончательный вердикт по Джоковичу местные власти вынесут 10 января.

Ранее Надаль высказался о ситуации с Джоковичем в Австралии.