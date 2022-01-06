Ян подписал новый контракт с UFC
- Legion-Media
Об этом сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил». Новый контракт между бойцом и организацией рассчитан на пять поединков.
Ожидается, что первым из них станет бой с обладателем регулярного титула в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом, который состоится 5 марта на турнире UFC 272.
Россиянин и американец должны были встретиться ещё на турнире UFC 267, но соперник Яна снялся из-за проблем со здоровьем. Первый бой между ними завершился дисквалификацией Яна, который потерял титул за запрещённый удар коленом.
Ранее стала известна дата второго боя Яна и Стерлинга.