Ян подписал новый контракт с UFC

Короткая ссылка
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян продлил контракт с организацией.
Ян подписал новый контракт с UFC
  • Legion-Media

Об этом сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил». Новый контракт между бойцом и организацией рассчитан на пять поединков.

Ожидается, что первым из них станет бой с обладателем регулярного титула в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом, который состоится 5 марта на турнире UFC 272.

Россиянин и американец должны были встретиться ещё на турнире UFC 267, но соперник Яна снялся из-за проблем со здоровьем. Первый бой между ними завершился дисквалификацией Яна, который потерял титул за запрещённый удар коленом.

Ранее стала известна дата второго боя Яна и Стерлинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить