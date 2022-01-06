Стала известна дата второго боя Яна и Стерлинга

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян встретится с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 272.

Турнир состоится 5 марта 2022 года в Лас-Вегасе (США), сообщает журналист Бретт Окамото.

В марте 2021 года на турнире UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещённый удар коленом в голову в четвёртом раунде. Их реванш должен был состояться в октябре на турнире UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с поединка. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа россиянина единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Корешков встретится с Берхамовым в соглавном бою Bellator 274.