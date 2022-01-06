El Nacional: «Барселона» интересуется полузащитником ПСЖ Дракслером

Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может перейти в «Барселону» следующим летом.

Об этом сообщает El Nacional. По информации источника, сумма потенциальной сделки может составить €15 млн. На портале также сообщается, что ПСЖ не собирается препятствовать уходу Дракслера, так как тренерский штаб команды не видит в нём ключевого футболиста основного состава. В свою очередь, тренер каталонцев Хави рассматривает немца в качестве одного из приоритетных вариантов усиления состава.

Дракслер перешёл в ПСЖ из «Вольфсбурга» в январе 2017 года. В текущем сезоне Юлиан провёл за парижан 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ должен продать футболистов на €100 млн из-за финансового фейр-плея.