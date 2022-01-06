Губерниев — о решении депортировать Джоковича: в столовых и банях все равны

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на недопуск первой ракетки мира Новака Джоковича в Австралию.

«Сильнейшие должны выступать. Но с другой стороны — закон един для всех. Ситуация двоякая. Конечно, хочется видеть всех лучших. Но с другой стороны, это торжество австралийской демократии. И это прекрасно. В столовых и банях все равны», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он добавил, что если есть возможность пустить Джоковича в страну, то нужно это сделать. Комментатор посоветовал отцу теннисиста быть осторожнее со словами.

Напомним, что из-за проблем с визой и медицинским исключением от прививки коронавируса Джокович не смог пройти паспортный контроль в Австралии. В настоящий момент идёт разбирательство, а спортсмена поместили в карантинный отель.

Ранее Ловрен поддержал Джоковича, пожелав ему выиграть Australian Open. 

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