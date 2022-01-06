Ловрен поддержал Джоковича, пожелав ему выиграть Australian Open

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал первую ракетку мира Новака Джоковича, которого не пустили в Австралию.

«Теперь я даже больше болею за Новака Джоковича, чтобы он выиграл 21-й турнир Большого шлема. Держись, Ноле», — написал Ловрен в своём Twitter.

Напомним, что Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать на Открытом чемпионате Австралии без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. При этом Джокович не сообщал, по какой причине он получил исключение.

Пограничная служба Австралии отказалась пропускать спортсмена, которого поместили в карантинный отель, пока продолжаются разбирательства.

Ранее Сафиуллин проиграл Синнеру на ATP Cup, Италия повела в счёте с Россией.

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