Премьер-министр Австралии прокомментировал аннулирование визы Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил аннулирование визы первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Виза Джоковича аннулирована. Никто не стоит выше правил», — написал премьер-министр в Twitter.

Напомним, что Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать на Открытом чемпионате Австралии без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. При этом Джокович не сообщал, по какой причине он получил исключение.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее отец Джоковича заявил, что его сына держат в плену в аэропорту Мельбурна.