Премьер-министр Австралии прокомментировал аннулирование визы Джоковича
«Виза Джоковича аннулирована. Никто не стоит выше правил», — написал премьер-министр в Twitter.
Напомним, что Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать на Открытом чемпионате Австралии без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. При этом Джокович не сообщал, по какой причине он получил исключение.
Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.
Ранее отец Джоковича заявил, что его сына держат в плену в аэропорту Мельбурна.