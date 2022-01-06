Отец Джоковича заявил, что его сына держат в плену в аэропорту Мельбурна
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«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за нашу общую свободу. Не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы выйдем на улицы, это борьба за каждого!» — приводит слова Срджана сербский Sputnik.
Первая ракетка мира Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать в Australian Open без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. Джокович пока не оглашал, по какой причине получил исключение.
После прилёта в Мельбурн у серба возникли проблемы из-за неправильно оформленной визы, из-за чего он уже несколько часов изолирован в аэропорту.
Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.
Ранее сообщалось, что Джоковича изолировали в аэропорту Мельбурна.