Отец Джоковича заявил, что его сына держат в плену в аэропорту Мельбурна

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал ситуацию с сыном, которая произошла в аэропорту Мельбурна.

«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за нашу общую свободу. Не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы выйдем на улицы, это борьба за каждого!» — приводит слова Срджана сербский Sputnik.

Первая ракетка мира Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать в Australian Open без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. Джокович пока не оглашал, по какой причине получил исключение.

После прилёта в Мельбурн у серба возникли проблемы из-за неправильно оформленной визы, из-за чего он уже несколько часов изолирован в аэропорту.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее сообщалось, что Джоковича изолировали в аэропорту Мельбурна.