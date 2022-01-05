Джоковича изолировали в аэропорту Мельбурна

Первая ракетка мира серб Новак Джокович ближайшую ночь проведёт в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой.

Как сообщает B92 со ссылкой на отца спортсмена, его изолировали в отдельной комнате, которую охраняют двое полицейских.

Первая ракетка мира Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать в Australian Open без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. Джокович пока не оглашал, по какой причине получил исключение.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее сообщалось, что у Джоковича возникли проблемы с визой по прибытии в Мельбурн.