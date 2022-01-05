Джоковича изолировали в аэропорту Мельбурна
- AP
- © Frank Franklin II
Как сообщает B92 со ссылкой на отца спортсмена, его изолировали в отдельной комнате, которую охраняют двое полицейских.
Первая ракетка мира Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать в Australian Open без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. Джокович пока не оглашал, по какой причине получил исключение.
Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.
Ранее сообщалось, что у Джоковича возникли проблемы с визой по прибытии в Мельбурн.