Джоковича изолировали в аэропорту Мельбурна

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович ближайшую ночь проведёт в аэропорту Мельбурна из-за проблем с визой.
Джоковича изолировали в аэропорту Мельбурна
  • AP
  • © Frank Franklin II

Как сообщает B92 со ссылкой на отца спортсмена, его изолировали в отдельной комнате, которую охраняют двое полицейских.

Первая ракетка мира Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать в Australian Open без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. Джокович пока не оглашал, по какой причине получил исключение.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее сообщалось, что у Джоковича возникли проблемы с визой по прибытии в Мельбурн.

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