У Джоковича возникли проблемы с визой по прибытии в Мельбурн
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Как сообщает The Age, команда серба неправильно оформила документы. В итоге пограничная служба попросила правительство штата Виктория поручиться за спортсмена, но местные власти отказались.
Предположительно, из-за общественного недовольства в Виктории не хотят создавать впечатление, будто поддерживают его выступление на соревнованиях.
При этом пограничная служба всё равно имеет право пустить Джоковича в страну.
Первая ракетка мира Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать в Australian Open без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. Джокович пока не оглашал, по какой причине получил исключение.
Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.
Ранее премьер-министр Австралии не исключил, что Джокович может быть депортирован.