У Джоковича возникли проблемы с визой по прибытии в Мельбурн

Первая ракетка мира Новак Джокович столкнулся с проблемами с визой после прилёта в Мельбурн на Australian Open.

Как сообщает The Age, команда серба неправильно оформила документы. В итоге пограничная служба попросила правительство штата Виктория поручиться за спортсмена, но местные власти отказались.

Предположительно, из-за общественного недовольства в Виктории не хотят создавать впечатление, будто поддерживают его выступление на соревнованиях.

При этом пограничная служба всё равно имеет право пустить Джоковича в страну.

Первая ракетка мира Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать в Australian Open без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. Джокович пока не оглашал, по какой причине получил исключение.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее премьер-министр Австралии не исключил, что Джокович может быть депортирован.