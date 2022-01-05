Премьер-министр Австралии не исключил, что Джокович может быть депортирован

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон высказался о допуске невакцинированного сербского теннисиста Новака Джоковича к Открытому чемпионату Австралии.
Премьер-министр Австралии не исключил, что Джокович может быть депортирован
  • ©Oscar Gonzalez/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

«Мы ждём презентации Джоковича и того, какие доказательства он представит нам. Если этих доказательств будет недостаточно, то к нему будут относиться так же, как и к другим. Он полетит домой следующим же рейсом. Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил. Никаких», — цитирует Моррисона Reuters.

Первая ракетка мира Джокович получил медицинское исключение, чтобы участвовать на Australian Open без прививки от коронавируса. Подобное исключение выдаётся в случае, если спортсмен перенёс данное заболевание за последние полгода. Джокович пока не оглашал, по какой причине получил исключение.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее власти Австралии попросили Джоковича объяснить, как он получил медицинское исключение.

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