The Age: власти Австралии попросили Джоковича объяснить, как он получил медисключение

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Правительство австралийского штата Виктория и организация Tennis Australia попросили первую ракетку мира серба Новака Джоковича объяснить, почему ему было предоставлено медицинское исключение для въезда на территорию страны без подтверждения своего статуса вакцинации.
The Age: власти Австралии попросили Джоковича объяснить, как он получил медисключение
  • © AP Photo/Bernat Armangue

Об этом сообщает австралийское издание The Age. В Tennis Australia подтвердили, что большая часть успешных заявок на медисключение, поданных теннисистами или официальными лицами, были отправлены тем, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. По информации портала, весьма вероятно, что медисключение Джоковичу было предоставлено именно по той причине, что он перенёс коронавирус в этот период.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее Джокович заявил, что выступит на Australian Open.

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