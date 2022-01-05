The Age: власти Австралии попросили Джоковича объяснить, как он получил медисключение
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Об этом сообщает австралийское издание The Age. В Tennis Australia подтвердили, что большая часть успешных заявок на медисключение, поданных теннисистами или официальными лицами, были отправлены тем, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. По информации портала, весьма вероятно, что медисключение Джоковичу было предоставлено именно по той причине, что он перенёс коронавирус в этот период.
Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.
Ранее Джокович заявил, что выступит на Australian Open.