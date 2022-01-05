The Age: власти Австралии попросили Джоковича объяснить, как он получил медисключение

Правительство австралийского штата Виктория и организация Tennis Australia попросили первую ракетку мира серба Новака Джоковича объяснить, почему ему было предоставлено медицинское исключение для въезда на территорию страны без подтверждения своего статуса вакцинации.

Об этом сообщает австралийское издание The Age. В Tennis Australia подтвердили, что большая часть успешных заявок на медисключение, поданных теннисистами или официальными лицами, были отправлены тем, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. По информации портала, весьма вероятно, что медисключение Джоковичу было предоставлено именно по той причине, что он перенёс коронавирус в этот период.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

Ранее Джокович заявил, что выступит на Australian Open.