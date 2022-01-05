Олимпийский чемпион Дементьев рассказал, за счёт чего Непряева выиграла «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев отреагировал на победу Натальи Непряевой в общем зачёте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2022 года.

«Она умеет терпеть, выждать нужный момент, после чего показывает всё, на что способна. Видно, что она набралась опыта и при этом физически хорошо готова. Эта совокупность физики и тактики и дала такой результат», — цитирует Дементьева Metaratings.

Он добавил, что у лыжницы есть хорошие шансы на успех в Кубке мира и Олимпийских играх. Дементьев согласен с тем, что Непряева поймала кураж.

Напомним, что 26-летняя лыжница впервые в карьере выиграла «Тур де Ски». В общем личном зачёте вслед за Непряевой расположилась шведка Эбба Андерссон, а третьей стала норвежка Хейди Венг.

Ранее Бессмертных заявил, что Непряева написала новую страницу в истории лыжных гонок в России.