Олимпийский чемпион Дементьев рассказал, за счёт чего Непряева выиграла «Тур де Ски»
«Она умеет терпеть, выждать нужный момент, после чего показывает всё, на что способна. Видно, что она набралась опыта и при этом физически хорошо готова. Эта совокупность физики и тактики и дала такой результат», — цитирует Дементьева Metaratings.
Он добавил, что у лыжницы есть хорошие шансы на успех в Кубке мира и Олимпийских играх. Дементьев согласен с тем, что Непряева поймала кураж.
Напомним, что 26-летняя лыжница впервые в карьере выиграла «Тур де Ски». В общем личном зачёте вслед за Непряевой расположилась шведка Эбба Андерссон, а третьей стала норвежка Хейди Венг.
Ранее Бессмертных заявил, что Непряева написала новую страницу в истории лыжных гонок в России.