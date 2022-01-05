Бессмертных: Непряева написала новую страницу в истории лыжных гонок в России

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Бессмертных высказался о победе Натальи Непряевой в общем зачёте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2022 года.

«Наталья написала новую страницу в истории лыжных гонок в стране. Перед стартом последней гонки не было опасений, что её вырубит на этом подъёме», — цитирует Бессмертных «ВсёПроСпорт».

Он также оценил шансы Непряевой на Олимпийских играх в Пекине. По мнению Бессмертных, её ждёт успех на главных Играх четырёхлетия.

26-летняя лыжница впервые в карьере выиграла «Тур де Ски». В общем личном зачёте вслед за Непряевой расположилась шведка Эбба Андерссон, а третьей стала норвежка Хейди Венг.

Ранее Свищёв назвал исторической победу Непряевой на «Тур де Ски».