Бессмертных: Непряева написала новую страницу в истории лыжных гонок в России

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Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Бессмертных высказался о победе Натальи Непряевой в общем зачёте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2022 года.

«Наталья написала новую страницу в истории лыжных гонок в стране. Перед стартом последней гонки не было опасений, что её вырубит на этом подъёме», — цитирует Бессмертных «ВсёПроСпорт».

Он также оценил шансы Непряевой на Олимпийских играх в Пекине. По мнению Бессмертных, её ждёт успех на главных Играх четырёхлетия.

26-летняя лыжница впервые в карьере выиграла «Тур де Ски». В общем личном зачёте вслед за Непряевой расположилась шведка Эбба Андерссон, а третьей стала норвежка Хейди Венг.

Ранее Свищёв назвал исторической победу Непряевой на «Тур де Ски».

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