Экс-лыжник Легков пробежал финальный этап «Тур де Ски» быстрее профессионалов

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Спортивный комментатор и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков одержал победу в любительской гонке в гору Альпе Чермис на финальном этапе «Тур де Ски» быстрее действующих профессионалов.
Экс-лыжник Легков пробежал финальный этап «Тур де Ски» быстрее профессионалов
  • РИА Новости

38-летний спортсмен 4 января показал время 31 минута 38,6 секунды в масс-старте свободным стилем на 10 км.

Позднее вечером на этой же трассе норвежец Шур Рёте одержал победу с временем 31 минута 42,1 секунды. Россиянин Денис Спицов (+2,4 секунды) завоевал серебро. Бронза досталась Фридриху Моху (+18,9) из Германии.

Напомним, Легков объявил о завершении карьеры в 2018 году. Сейчас бывший лыжник работает комментатором на «Матч ТВ».

На счету Легкова золото и серебро Олимпиады в Сочи 2014 года. Он также выигрывал «Тур де Ски — 2013».

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