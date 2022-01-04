Большунов пообещал сделать что-нибудь с Клебо на Играх-2022
- РИА Новости
«Лучше взять всё на Олимпиаде. Но через месяц узнаем, кто на самом деле на что способен. Сейчас очень сложно что-то сделать с Клебо. Правда, очень сложно», — цитирует Большунова «Матч ТВ».
Большунов по итогам шести этапов уступил в общем зачёте «Тур де Ски» победителю — Клебо — 2 минуты 3,2 секунды. 25-летний российский лыжник занял второе место.
Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о серебряной медали Большунова в общем зачёте «Тур де Ски».