Большунов пообещал сделать что-нибудь с Клебо на Играх-2022

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё соперничество с норвежцем Йоханнесом Клебо в сезоне-2021/22.

«Лучше взять всё на Олимпиаде. Но через месяц узнаем, кто на самом деле на что способен. Сейчас очень сложно что-то сделать с Клебо. Правда, очень сложно», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Большунов по итогам шести этапов уступил в общем зачёте «Тур де Ски» победителю — Клебо — 2 минуты 3,2 секунды. 25-летний российский лыжник занял второе место.

Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о серебряной медали Большунова в общем зачёте «Тур де Ски».