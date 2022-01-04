Большунов пообещал сделать что-нибудь с Клебо на Играх-2022

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё соперничество с норвежцем Йоханнесом Клебо в сезоне-2021/22.
Большунов пообещал сделать что-нибудь с Клебо на Играх-2022
  • РИА Новости

«Лучше взять всё на Олимпиаде. Но через месяц узнаем, кто на самом деле на что способен. Сейчас очень сложно что-то сделать с Клебо. Правда, очень сложно», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Большунов по итогам шести этапов уступил в общем зачёте «Тур де Ски» победителю — Клебо — 2 минуты 3,2 секунды. 25-летний российский лыжник занял второе место. 

Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о серебряной медали Большунова в общем зачёте «Тур де Ски».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить