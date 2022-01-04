Вяльбе: лыжник Большунов продемонстрировал бойцовские качества в «Тур де Ски»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о серебряной медали Александра Большунова в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».
Вяльбе: лыжник Большунов продемонстрировал бойцовские качества в «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Саша — боец, он каждый раз нам это доказывает. Все видят, что он идёт через не могу, через тернии, надеемся, к своим звёздам», — цитирует Вяльбе ТАСС.

25-летний российский лыжник по итогам шести этапов уступил победителю — норвежцу Йоханнесу Клебо — 2 минуты 3,2 секунды. Третье место занял Ийво Нисканен (+3.14,5) из Финляндии.

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал новый формат лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» в 2022 году.

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