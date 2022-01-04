Ротенберг: в моей работе в СКА ничего не изменилось после смены должности

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Новый главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о рабочих взаимоотношениях с Валерием Брагиным.
Ротенберг: в моей работе в СКА ничего не изменилось после смены должности
  • globallookpress.com

«Ничего не изменилось, мы так же работаем весь год. У нас взаимозаменяемость, всё это мы с Валерием Николаевичем обсуждаем заранее», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Вместе с тем он не исключил, что в ближайшее время в тренерском штабе могут произойти ряд перестановок.

Ротенберг 4 января сменил в должности главного тренера Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать пост старшего тренера.

Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. 

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ.

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