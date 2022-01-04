СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ

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Петербургский СКА нанёс поражение пекинскому «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в подмосковных Мытищах, где базируется китайский клуб, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды с берегов Невы.

В составе СКА дубль оформил Лео Комаров (восьмая и 50-я минуты). Также отличились Эмиль Галимов (девятая минута), Мэт Робинсон (15-я) и Антон Бурдасов (55-я). У «Куньлуня» шайбу забросил Алекс Рич (35-я минута).

СКА (64 очка) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (25 очков) идёт на последнем месте на Востоке.

Ранее Борис Ротенберг высказался о назначении сына главным тренером СКА.

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