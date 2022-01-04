СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ
- @hcSKA
Игра, которая прошла в подмосковных Мытищах, где базируется китайский клуб, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды с берегов Невы.
В составе СКА дубль оформил Лео Комаров (восьмая и 50-я минуты). Также отличились Эмиль Галимов (девятая минута), Мэт Робинсон (15-я) и Антон Бурдасов (55-я). У «Куньлуня» шайбу забросил Алекс Рич (35-я минута).
СКА (64 очка) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (25 очков) идёт на последнем месте на Востоке.
Ранее Борис Ротенберг высказался о назначении сына главным тренером СКА.