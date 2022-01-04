Борис Ротенберг высказался о назначении сына главным тренером СКА

Российский предприниматель и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на назначение сына Романа главным тренером хоккейного СКА.

«Это его выбор и ответственность. Он сделал свой выбор. Роман вырос в тренерской семье. Поэтому я думаю, что у него должно получиться», — цитирует Ротенберга-старшего «Спорт-Экспресс».

Ротенберг сменил на посту главного тренера Валерия Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать должность старшего тренера.

Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк назвал назначение главным тренером СКА большим вызовом для Ротенберга.