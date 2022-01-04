Третьяк назвал назначение главным тренером СКА большим вызовом для Ротенберга
- РИА Новости
«Руководство клуба приняло решение назначить Романа Ротенберга главным тренером. Ему дали такую возможность. Это большой вызов для него», — цитирует Третьяка РИА Новости.
По его мнению, нужно пожелать удачи 40-летнему специалисту, так как СКА является одной из сильнейших команд российского хоккея, что говорит о большой ответственности.
«Но если Ротенберг берётся за неё, значит, чувствует в себе силы. У него хороший штаб, опытный советник Валерий Брагин. Ротенберг уже не первый год в команде, занимается ею очень плотно. Был генеральным менеджером, стал тренером. Опыт у него уже есть», — добавил Третьяк.
Ротенберг сменил в должности главного тренера Валерия Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать должность старшего тренера.
Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.
В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Ранее чемпион мира 1993 года Андрей Николишин резко отреагировал на назначение Ротенберга наставником СКА.