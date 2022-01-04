Третьяк назвал назначение главным тренером СКА большим вызовом для Ротенберга

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером петербургского СКА.

«Руководство клуба приняло решение назначить Романа Ротенберга главным тренером. Ему дали такую возможность. Это большой вызов для него», — цитирует Третьяка РИА Новости.

По его мнению, нужно пожелать удачи 40-летнему специалисту, так как СКА является одной из сильнейших команд российского хоккея, что говорит о большой ответственности.

«Но если Ротенберг берётся за неё, значит, чувствует в себе силы. У него хороший штаб, опытный советник Валерий Брагин. Ротенберг уже не первый год в команде, занимается ею очень плотно. Был генеральным менеджером, стал тренером. Опыт у него уже есть», — добавил Третьяк.

Ротенберг сменил в должности главного тренера Валерия Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать должность старшего тренера.

Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее чемпион мира 1993 года Андрей Николишин резко отреагировал на назначение Ротенберга наставником СКА.