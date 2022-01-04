Николишин — о назначении Ротенберга наставником СКА: такое возможно только в России

Чемпион мира 1993 года по хоккею Андрей Николишин прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером петербургского СКА.

«Меня уже не удивляет ничего, что происходит вокруг Ротенберга. Даже не хочу думать о том, к чему это приведёт. Хоккейного за этим решением нет ничего. Такое возможно только в России», — цитирует Николишина «Чемпионат».

Ротенберг сменил в должности главного тренера Валерия Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать должность старшего тренера.

Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что не видит никакой предвзятости в назначении Ротенберга в СКА.