Плющев не видит никакой предвзятости в назначении Ротенберга в СКА

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером петербургского СКА.
Плющев не видит никакой предвзятости в назначении Ротенберга в СКА
  • РИА Новости

«У нас всё возможно. А что такого? Человек давно работает в клубе. Он имеет высшее образование. Может, у человека всю жизнь была мечта заняться тренерский работой. Роман Борисович набрался опыта у разных тренеров. Не вижу ничего предвзятого», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

Ротенберг сменил в должности главного тренера Валерия Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать должность старшего тренера.

Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. 

В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Ротенберга главным тренером СКА.

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