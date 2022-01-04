Губерниев отреагировал на назначение Ротенберга главным тренером СКА

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о назначении Романа Ротенберга главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА.

«Роман Ротенберг — главный тренер СКА! Теперь мы коллеги, я ведь тренер по образованию, у меня диплом с отличием ГЦОЛИФКа! И сразу новыми красками заиграла профессия тренера, наставника, педагога… Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра. Того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Ротенберг сменил в должности главного тренера Валерия Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать должность старшего тренера.

Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее наставник «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал назначение Ротенберга главным тренером СКА.