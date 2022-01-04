Назаров прокомментировал назначение Ротенберга главным тренером СКА
- РИА Новости
«Человек растёт, учится. Из хоккеистов идут в менеджеры, из менеджеров идут в тренеры. Я могу привести много всяких примеров. В хоккее, как и в спорте в целом, бывают разные случаи», — цитирует Назарова «Чемпионат».
Он также пожелал Ротенбергу удачи, отметив, что 40-летний специалист уже давно находится на руководящих должностях в сборной России и СКА.
«Всю эту кухню Роман Ротенберг знает изнутри. Я очень рад, что в нашем полку прибыло», — добавил Назаров.
Ротенберг сменил в должности главного тренера Валерия Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать должность старшего тренера.
Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.
В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов пожелал удачи Ротенбергу на посту главного тренера СКА.