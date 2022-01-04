Фетисов пожелал удачи Ротенбергу на посту главного тренера СКА

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на назначение Романа Ротенберга главным тренером петербургского СКА.
Фетисов пожелал удачи Ротенбергу на посту главного тренера СКА
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Роману хочется пожелать удачи на тренерском посту. Надеемся, у него всё получится. Действительно, могу только желать удачи. Будем наблюдать», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ротенберг сменил в должности главного тренера Валерия Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать должность старшего тренера.

Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. 

В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее Брагин объяснил изменения в тренерском штабе СКА.

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