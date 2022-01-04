Фетисов пожелал удачи Ротенбергу на посту главного тренера СКА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на назначение Романа Ротенберга главным тренером петербургского СКА.

«Роману хочется пожелать удачи на тренерском посту. Надеемся, у него всё получится. Действительно, могу только желать удачи. Будем наблюдать», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ротенберг сменил в должности главного тренера Валерия Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать должность старшего тренера.

Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее Брагин объяснил изменения в тренерском штабе СКА.