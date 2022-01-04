Брагин объяснил изменения в тренерском штабе СКА

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Бывший главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин высказался об изменениях в штабе клуба.
Брагин объяснил изменения в тренерском штабе СКА
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Начинается самый ответственный этап сезона, до Олимпиады осталось провести меньше десяти матчей. Работа штаба была и остаётся коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей», — цитирует Брагина сайт армейского коллектива.

Он отметил, что в течение последнего месяца в СКА уже опробовали вариант, при котором Роман Ротенберг выполнял функции главного тренера. В итоге команде удалось добиться результата, из-за чего и было принято решение назначить Ротенберга на должность официально. Брагин же продолжит работу в роли старшего тренера.

«Перед штабом стоят серьёзные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой — в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее СКА подтвердил назначение Романа Ротенберга главным тренером.

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