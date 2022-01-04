СКА подтвердил назначение Романа Ротенберга главным тренером

Петербургский хоккейный клуб СКА подтвердил информацию о назначении Романа Ротенберга главным тренером команды.

Как сообщается на сайте армейцев, возглавлявший последние полтора сезона команду Валерий Брагин переведён на должность старшего тренера. А Александр Титов станет ассистентом главного тренера «СКА-1946».

Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба. В мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

В нынешнем сезоне СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее сообщалось, что Ротенберг дебютирует в роли наставника СКА в матче с «Куньлунем».