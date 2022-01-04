«Матч ТВ»: Ротенберг дебютирует в роли наставника СКА в матче с «Куньлунем»

Стало известно, когда вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг дебютирует на посту главного тренера команды.

Как сообщает «Матч ТВ», 40-летний специалист уже будет работать в качестве главного тренера 4 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Ротенберг станет главным тренером СКА. Он сменит на этом посту Валерия Брагина, а тот станет его ассистентом в тренерском штабе.

Брагин возглавляет команду последние полтора сезона. Ротенберг же с 2011 года работает в СКА.