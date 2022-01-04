«Матч ТВ»: Ротенберг дебютирует в роли наставника СКА в матче с «Куньлунем»
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Как сообщает «Матч ТВ», 40-летний специалист уже будет работать в качестве главного тренера 4 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Начало — в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что Ротенберг станет главным тренером СКА. Он сменит на этом посту Валерия Брагина, а тот станет его ассистентом в тренерском штабе.
Брагин возглавляет команду последние полтора сезона. Ротенберг же с 2011 года работает в СКА.