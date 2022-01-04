Сёстры Аверины объявили о намерении продолжить карьеру в сезоне-2022

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины сообщили, что будут участвовать в соревнованиях сезона-2022.

«Продолжаем ли карьеру в новом сезоне? Думаю, уже можно», — цитирует РИА Новости Дину Аверину.

Арина добавила, что они чувствуют физически себя нормально. Она отметила, что вместе с сестрой тренируется и готовится к старту в новом сезоне.

При этом Дина сообщила, что пока рано говорить об участии в Играх-2024 года в Париже.

Российские гимнастки после Олимпиады в Токио дали понять, что, возможно, уйдут из спорта.

Ранее Александра Солдатова объяснила, за счёт чего Линой Ашрам победила сестёр Авериных на ОИ в Токио.