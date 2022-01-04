Сёстры Аверины объявили о намерении продолжить карьеру в сезоне-2022
- РИА Новости
«Продолжаем ли карьеру в новом сезоне? Думаю, уже можно», — цитирует РИА Новости Дину Аверину.
Арина добавила, что они чувствуют физически себя нормально. Она отметила, что вместе с сестрой тренируется и готовится к старту в новом сезоне.
При этом Дина сообщила, что пока рано говорить об участии в Играх-2024 года в Париже.
Российские гимнастки после Олимпиады в Токио дали понять, что, возможно, уйдут из спорта.
Ранее Александра Солдатова объяснила, за счёт чего Линой Ашрам победила сестёр Авериных на ОИ в Токио.