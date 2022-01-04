Звонарёва пробилась во второй круг турнира WTA в Мельбурне

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Россиянка Вера Звонарёва одержала победу над американкой Элисон Риске в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Melbourne Summer Set 1 в Мельбурне.
Звонарёва пробилась во второй круг турнира WTA в Мельбурне
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу 37-летней спортсменки.

Звонарёва является трёхкратной чемпионкой турниров Большого шлема в парном разряде и двукратной финалисткой мейджоров в одиночке.

В следующем раунде Звонарёва встретится с экс первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, которая одолела француженку Ализе Корне.

Ранее сообщалось, что теннисистка Варвара Грачёва разгромно проиграла на старте турнира Melbourne Summer Set 2 в Мельбурне.

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