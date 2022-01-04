Звонарёва пробилась во второй круг турнира WTA в Мельбурне
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу 37-летней спортсменки.
Звонарёва является трёхкратной чемпионкой турниров Большого шлема в парном разряде и двукратной финалисткой мейджоров в одиночке.
В следующем раунде Звонарёва встретится с экс первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, которая одолела француженку Ализе Корне.
Ранее сообщалось, что теннисистка Варвара Грачёва разгромно проиграла на старте турнира Melbourne Summer Set 2 в Мельбурне.