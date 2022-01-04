Теннисистка Грачёва разгромно проиграла на старте турнира в Мельбурне

Россиянка Варвара Грачёва не смогла взять ни одного гейма в матче с румынкой Сораной Кырстей в первом круге на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Melbourne Summer Set 2 в Мельбурне.

Встреча продолжалась 49 минут и завершилась со счётом 0:6, 0:6.

У Грачёвой за всю игру был лишь один брейк-пойнт, который она не смогла реализовать. Кырстя же пять раз взяла подачу соперницы.

В следующем раунде румынская теннисистка сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой, которая одолела Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.

Ранее россиянка Анастасия Гасанова одолела украинку Элину Свитолину на старте турнира WTA в Аделаиде.