Теннисистка Грачёва разгромно проиграла на старте турнира в Мельбурне
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Встреча продолжалась 49 минут и завершилась со счётом 0:6, 0:6.
У Грачёвой за всю игру был лишь один брейк-пойнт, который она не смогла реализовать. Кырстя же пять раз взяла подачу соперницы.
В следующем раунде румынская теннисистка сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой, которая одолела Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.
Ранее россиянка Анастасия Гасанова одолела украинку Элину Свитолину на старте турнира WTA в Аделаиде.