Тарасов не понимает, почему Николича убрали с поста главного тренера «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался об увольнении по ходу сезона с поста главного тренера сербского специалиста Марко Николича.

«Я против частой смены тренеров. Николич был хорошим тренером, всё было при нём абсолютно нормально. Не знаю, зачем его поменяли. Но им виднее, я же не нахожусь в системе «Локомотива», чтобы понимать, надо было увольнять тренера или нет», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год. Николич возглавлял команду с мая 2020-го по октябрь 2021-го и привёл железнодорожников к победе в Кубке России по футболу. Вместо него на пост был назначен Маркус Гисдоль.

Ранее экс-тренер «Казанки» Александр Гришин поддержал возможное назначение Николича в ЦСКА.