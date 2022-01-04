«Атланта» уступила «Портленду» в НБА, несмотря на 56 очков Янга

«Атланта Хоукс» потерпела поражение от «Портленд Трэйл Блейзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Портленде и завершилась со счётом 136:131 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хоукс» Трей Янг, набравший 56 очков. Он также оформил дабл-дабл, совершив 14 результативных передач. В составе «Трэйл Блэйзерс» 43 результативных балла в свой актив записал Анферни Саймонс.

Кроме того, дабл-дабл оформили центровой гостей Клинт Капела (22 очка + 11 подборов) и центровой «Портленда» Юсуф Нуркич (21 балл + 12 подборов).

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» разгромил «Портленд» в матче НБА.