«Лейкерс» разгромили «Портленд» в матче НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» принимали на своей площадке «Портленд Трэйл Блейзерс».

Встреча в Лос-Анджелесе (США) на площадке Стэйплс-центр завершилась со счётом 139:106 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком игры стал Леброн Джеймс из команды победителей, у него дабл-дабл из 43 очков и 14 подборов.

36-летний Джеймс играет за «Лейкерс» с 2018 года. Он является четырёхкратным чемпионом НБА, а также четырёхкратным MVP финала и MVP сезона. На его счету множество статистических рекордов лиги.

Ранее сообщалось, что экс-баскетболистка сборной России возглавит клуб женской НБА.