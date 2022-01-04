Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ пробиться в 1/8 финала Кубка Франции

«Пари Сен-Жермен» в гостях переиграл в матче 1/16 финала плей-офф Кубка Франции по футболу клуб из четвёртого по счёту национального дивизиона «Ванн».

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