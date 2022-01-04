Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ пробиться в 1/8 финала Кубка Франции
- AFP
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Стад де ла Рабин», завершилась со счётом 4:0 в пользу ПСЖ.
Мячи забили Преснел Кимпембе (28-я минута), Килиан Мбаппе (59, 71, 76-я).
Игра проходила в сложных погодных условиях: весь матч шёл проливной ливень.
ПСЖ является 14-кратным обладателем Кубка Франции.
Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перейти в клуб MLS «Интер Майами».