Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ пробиться в 1/8 финала Кубка Франции

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«Пари Сен-Жермен» в гостях переиграл в матче 1/16 финала плей-офф Кубка Франции по футболу клуб из четвёртого по счёту национального дивизиона «Ванн».
Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ пробиться в 1/8 финала Кубка Франции
  • AFP
  • © Sebastien SALOM-GOMIS

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стад де ла Рабин», завершилась со счётом 4:0 в пользу ПСЖ.

Мячи забили Преснел Кимпембе (28-я минута), Килиан Мбаппе (59, 71, 76-я).

Игра проходила в сложных погодных условиях: весь матч шёл проливной ливень.

ПСЖ является 14-кратным обладателем Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перейти в клуб MLS «Интер Майами».

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